Що нового у сфері енергетики в Україні: куратор програми інновацій

Куратор програми Energy Innovstions Геогргій Арабулі у прямому етері ObozTV прокоментував початок опалювального сезону в Україні із точки зору енергоефективності.

"Energy Innovations - це програма розвитку для інноваторів у галузі енергоефективності. Це один із напрямків роботи Energy Club - це спільнота, яка об'єднує людей, які працюють у галузі енергетики. Тут дуже широке поле для діяльності. оскільки ми не обмежуємося галузями чи типом інновації. Ці інновації можуть бути як програмними (софт), так і якими винаходами", - зазначив Арабулі.

Він заявив, що організація працює на базі моделі бізнес-акселератора, але із деякими відмінностями. Вона організовує весь процес розвитку та навчання та допомагає знайти застосування інновація. Це щось на кшталт інкубатора стартапів, зазначив Арабулі.

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