Що не так з ''Джокером'': сценарист розкрив секрет успіху

Продюсер, режисер, сценарист та сертифікований психолог Сергій Гаврилов пояснив феноменальний успіх нового фільму "Джокер" та пояснив, кому і чому він не сподобався.

За його словами, тема і стилістика розповіді були розраховані, в першу чергу, на прихильників коміксів і їхніх "всесвітів" від компаній MARVEL та DC, до яких входять, здебільшого, підліткова і молода аудиторія. Люди ж, які, за словами Гаврилова, нібито не підходять під такі вікові критерії, але із захопленням спостерігають за пригодами героїв коміксів, відповідають за іншим критерієм -- психологічним віком.

За словами режисера-сценариста, кінематографічна мова, яка використовується у цих фільмах, дозволяють творцям закладати будь-яку ідею, приховану за візуальними рішенням або музикою, що зроблено в цій стрічці, на його думку, геніально.

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