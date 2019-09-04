Що насправді зняли із себе депутати: суддя

Ексголова Конституційного суду України Станіслав Шевчук прокоментував аозбавлення депутатів індемнітету.

Він зазначив, що нова редакція статті 80 набуде чинності з першого січня наступного року. В самому Конституційному суді було вже вісім чи дев'ять висновків щодо конституційності аналогічних змін, додав Шевчук. Суддя зазначив, що з 1 січня вже буде задіяна та застосована нова редакція статті 80 зі змінами, які народні обранці проголосували у перший день своєї роботи і які зараз подані на підпис президенту України.

Якщо залишиться стаття 27, яка також регламентує діяльність народного обранця, і почне діяти нова редакція 80 статті, дуалізму не буде, оскільки Конституція України є привелюючим документом.

Конституційний суд неодноразово наголошував, що індемнітет народних депутатів є неповним, оскільки їх можуть притягати до відповідальності за наклеп чи образу навіть у стінах ВР. Це стосувалось попередньої редакції статті 80. Це ж саме стосується і нової редакції цієї статті.

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