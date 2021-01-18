Що думають українці про протести проти підвищення тарифів на газ?

Obozrevatel Відео 13:00, 18.01.2021 Оновлено: 13:05, 18.01.2021

Після Нового року Україною прокотилась хвиля протестів проти збільшення тарифів на газ.

Влада з президентом знайшли вихід і з 1 лютого оплату за газ встановлять на рівні 6,99 грн за кубометр для всіх постачальників. Така ціна буде закріплена до кінця опалювального сезону, до 31 березня 2021 року ....

Ми поцікавились в українців, як вони ставляться до протестів і що думають про таку ситуацію взагалі?

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