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2 березня • оновлено в 19:00
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Що буде з Кабміном: депутат від "Слуги народу"

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Віталій Безгін, Народний депутат України, партія "Слуга Народу", у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував, що відбуватиметься на позачерговому засідання ВР.

"Завтра має відбутися засідання фракції, де якраз буде обговорюватись це питання. А до того досить важко щось коментувати, інформації багато різної, але я хотів би говорити по фактах, а по фактах можна буде говорити тільки після завтрашньої зустрічі", - заявив Безгін.

Він також додав, що під час змін в Кабміні варто враховувати, яку політику та стратегію буде продукувати новий очільник того чи іншого міністерства.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
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Віталій Безгін
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