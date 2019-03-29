Що буде після голосування: в МВС заявили про готовність зберегти стабільність в країні

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк зазначив, що Україна, останнім часом, знаходиться в стані суцільної інформаційної істерії яку, за його словами, путінський режим використовує для дестабілізації в країні, для поширення паніки, відчаю і недовіри до правоохоронних органів.

Він повідомив, що вчора надійшла інформація про отримання деякими головами дільничних комісій СМС-повідомлень провокаційного характеру, проте, за його словами, такі факти мають несистемний і поодинокий характер. Він повідомив, що МВС розповсюдила інформацію про те, як діяти в разі отримання таких повідомлень і порадив бути готовими до таких провокації.

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