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Атаки на МВС: Зорян Шкіряк розповів, кому з кандидатів не подобається нейтральна позиція Авакова

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Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк зазначив, що представники двох найрейтинговіших кандидатів в президенти України - Петра Порошенка і Юлії Тимошено - мають найбільше повідомлень про правопорушення. За його словами, мова йде про організацію так званих "сіток", за допомогою яких здійснюється підкуп виборців.

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