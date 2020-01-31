Що Брекзіт означатиме для Європейського Союзу: прогнози експерта

Експерт з міжнародних питань Андрій Каракуц у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, що Брекзіт означатиме для України та Європейського Союзу.

"Для ЄС спраді Брекзіт став надзвичайною подією. Відповідно, це загалом ставить організацію про величезний ризик. Тепер зможуть виходити і інші країни. Але сама процедура показала, що це дуже важкий процес. Для світової спільноти це є знаком, що ідея консолідації Європи втрачає свою силу", - заявив Каракуц

Він вважає, що вихід Британії став першим тривожним дзвіночком в існуванні Єврпейського Союзу.

"Це питання ідентичності. Коли країни ЄС об'єднувалися, вони намагались створити нову ідентичність - європеєць. І ця ідентичність себе не виправдала. Все більш популярними стають націоналістичні рухи, народи прагнуть повертатися до свого коріння", - зазначив Каракуц.

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