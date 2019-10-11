Що б ви запитали у президента України? 96

Що б ви запитали у президента України?

Враховуючи нещодавні події та пресмарафон президента України, ми вирішили запитати у пересічних громадян про те, щоб вони хотіли спитати у президента України. На що отримали такі відповіді - 30% громадян не мають ніяких питань до президента, 40% цікавляться коли вже почнуть втілювати реформи, які були обіцяні, 15% пенсоінерів хочу знати як їм жити далі, 10% цікавляться наступними діями та реалізацією плану президента і 5% громадян цікавлять більш вузькі спеціалізовані питання, наприклад, питання енергетики, зелених законі та ін.

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