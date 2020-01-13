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13 січня • оновлено в 14:44
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Щедрий Вечір та Маланка: етнологиня розповіла, як святкувати

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Етнологиня Наталя Громова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона розповіла про традиції святкування Щедрого вечора та свята Маланки в Україні.

"Має бути велика кутя, на відміну від Святвечора, коли на столі мала стояти пісна кутя. Зараз кутя може бути з маслом, стіл може бути значно багатший. На столі має бути так само 12 страв, але вже не пісних. Але ще потрібно пам'ятати, що далі у нас Водохреща іде. У нас тепер два Різдва, два Нових роки, і, слава Богу, поки що одне Водохреща", - зазначила Громова.

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