СБУ "штурмом" взяла відділення поліції в Києві

Борис Бондар Відео 21:24, 17.01.2021 Оновлено: 09:46, 18.01.2021

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели операцію із затримання співробітника Департаменту карного розшуку Нацполіціі, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди.

Співробітники СБУ також нагрянули в Києво-Святошинський відділ поліції, щоб вилучити кримінальне провадження. Повідомляється, що один з поліцейських намагався з'їсти отриманий хабар.

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