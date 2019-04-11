СБУ перевірить роботу Медведчука: Obozrevatel News

ПАРЄ ухвалила резолюцію про РФ

ПАРЄ залишила санкції проти Росії. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила нову резолюцію; початково документ мав на меті повне зняття санкцій з Москви. Автори хотіли ввести новий, більш складний механізм запровадження обмежень. Натомість, в ухваленому документі йдеться про те, що нову процедуру створять на додаток до вже існуючої. А нинішнє право, ПАРЄ самостійно накладати санкції на Росію, залишається без змін.

СБУ перевірить роботу Медведчука

Президент України доручив СБУ перевірити доцільність участі Віктора Медведчука в переговорах у Мінську. Про це Петро Порошенко заявив в ефірі Радіо "НВ". Останнєю краплею, за словами президента, стала зустріч Медведчука з президентом країни-агресора - Володимиром Путіним, що відбулася напередодні.

Річниця визволення Одеси: є затримані

В Одесі затримали двох людей під час акції до річниці визволення міста від фашистів. Там напередодні, окремо від офіційної акції, Алеєю Слави пройшлися близько сотні проросійські налаштованих осіб. Вони вигукували антиукраїнські гасла.

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