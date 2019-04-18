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Савченко не втрачає часу дарма: нардеп уже відзначилася в Раді

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Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку звільнили з-під варти, вже подала до Верховної Ради законопроект про парламентські вибори.

Про це свідчать дані на сайті ВРУ. Так, відповідний документ був зареєстрований 17 квітня.

Савченко запропонувала внести зміни в закон "Про вибори народних депутатів України" щодо розміру грошової застави для партій, які висунули виборчий список кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі (№10235).

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