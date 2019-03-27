Санкції, за репресії проти кримських татар, будуть: дипломат пояснив процедуру

Військовий дипломат, екс-військовий представник місії України при НАТО Петро Гаращук, коментуючи звернення Євросоюзу до Росію, з вимогою повідомити про місце перебування кримських татар, затриманих під час обшуків у Криму, та поважати їхнє право на юридичний захист, зазначив, що завжди у міжнародній практиці лунають заклики до країн припинити протиправні дії, а вже потім, якщо країна, до якої зверталася міжнародна спільнота, не реагує, приймаються санкції.

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