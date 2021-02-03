Санкції проти М’янми, знищення тварин в Японії - дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 07:30, 3.02.2021

Санкції проти М’янми, знищення тварин в Японії - дайджест міжнародних подій

Байден пригрозив відновити санкції проти М'янми. Одразу кілька європейських держав потерпають від повеней. Знищення тварин в Японії, а у Сполучених штатах через негоду закривають аеропорти, траси та центри масової вакцинації від коронавірусу.

Коментувати
Відео

Дивіться також

У Первомайську палій спалив "Епіцентр". Подробиці, фото і відео НП

Найкрасивіша легкоатлетка України встановила історичний світовий рекорд

"Слуги" запропонували подвійне громадянство в Україні та реінтеграцію власників паспортів РФ

Соколюк разом із Настею з Уханя вирушив на Занзібар. Фото та відео з відпочинку

Зеленський ввів рішення РНБО про персональні санкції проти "правої руки" Медведчука: ліцензії 112, NewsOne, ZIK анульовано