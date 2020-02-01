Головна Новини
1 лютого • оновлено в 07:51
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Міст "Золоті Ворота" та пірс 39: відкрий для себе Сан-Франциско

79

Сан-Франциско – місто у сонячній Каліфорнії, якому неодноразово присвячували пісні та фільми.

Golden Gate, морські леви на пірсі, канатний трамвай, - це і не тільки чекає на тих, хто вирішить туди помандрувати. У Сан-Франциско вже побував мандрівник Денис Баурин, який поділився з глядачами OBOZREVATEL TV своїми незабутніми враження.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Огляд: Мандри" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Огляд: Мандри
Місце
США Сан Франциско
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини