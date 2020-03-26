Самоізоляція. Що це? Як правильно це робити?
Сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі ObozTV розповіла, як правильно самоізолюватись в умовах карантину через коронавірус.
За словами лікарки, самоізоляція має тривати не менше 14 діб. В цей час людину не повинні відвідувати родичі та знайомі. Також рекомендується запастися двотижневим запасом продуктів.
Людина, яка проживає не сама, має перебувати у власній окремій кімнаті і спілкуватися з рідними лише в масці.
Приміщення має дуже добре провітрюється, необхідно щодня проводити вологе прибирання.
Виходити на вулицю можна тільки в разі крайньої необхідності і тільки в масці.
У разі прояву симптомів хвороби необхідно негайно повідомити про це медичних працівників.
Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".