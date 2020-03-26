Самоізоляція. Що це? Як правильно це робити?

Сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі ObozTV розповіла, як правильно самоізолюватись в умовах карантину через коронавірус.

За словами лікарки, самоізоляція має тривати не менше 14 діб. В цей час людину не повинні відвідувати родичі та знайомі. Також рекомендується запастися двотижневим запасом продуктів.

Людина, яка проживає не сама, має перебувати у власній окремій кімнаті і спілкуватися з рідними лише в масці.

Приміщення має дуже добре провітрюється, необхідно щодня проводити вологе прибирання.

Виходити на вулицю можна тільки в разі крайньої необхідності і тільки в масці.

У разі прояву симптомів хвороби необхідно негайно повідомити про це медичних працівників.

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