Саме Німеччина та Франція у 2008 році заблокували вступ України в НАТО: експерт

Експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував заяви міністра закордонних справ України пана Пристайка щодо бездіяльності НАТО під час війни в Грузії та України.

"Претензії щодо НАТО з боку України є абсолютно слушними, і якби у 2008 році політичну волю мали та сама Меркель та Саркозі - а це дві країни, які тоді заблокували план дій щодо прийняття України та Грузії в НАТО, все було би трошки інакше. Адже вже тоді була мюнхенська промова Путіна у 2007 році про нову архітектуру безпеки і вже тоді були загравання Путіна до Західної Європи з точки зору РФ як великого ринку для європейського бізнесу та той самий енегретичний шантаж", - заявив Кравченко.

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