Саме час змінити літню гуму на зимову: автоексперт

Експерт з безпеки дорожнього руху Ярослав Адаменко в прямому етері ObozTV заявив, що автомобілістам вже час змінювати гуму.

"Вже час перевзувати машини. Днем буває ще тепло, але в ранковий, вечірній і нічний час – вже достатньо холодно. І коли бувають тумани, опади – вже є ожеледь на дорогах. Слизько, гальмівний шлях і керування автомобілем дуже ускладнюються. Тому вже треба перевзутися на зимову гуму", - заявив автоексперт.

За його словами, якщо вчасно не змінити гуму, водій не зможе розрахувати свій гальмівний шлях, швидкість руху. Якщо він буде на зимовій гумі – він встигне вчасно зреагувати в аварійній ситуації і завчасно пригальмувати.

"На літній гумі він цього не розрахує, машину понесе ... і можуть вже бути різні ситуації", - попередив Адаменко.

Всесезонна гума, за його словами, взимку в Україні не ефективна.

"Не може один і той самий матеріал бути розрахований і на теплу, і на холодну пору року. Все ж рекомендується купувати сезонну гуму. Там якісніші матеріали, розраховані на певні температури і погодні умови", - зазначив автоексперт.

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