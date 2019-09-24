Салат з яйцем і печінкою тріски

Печінка тріски – це унікальний продукт, з якого можна приготувати величезну кількість різноманітних страв.

Вона смачна, ароматна та надзвичайно корисна. Салат, рецепт якого ми вам пропонуємо, має неперевершений вигляд, досконалий смак, а також унікальний міксовий аромат. Усі ці характеристики салат отримав завдяки вдалому поєднанню компонентів, а також оригінальній подачі салату. Саме тому ви можете бути певні, що такий салат сподобається усім вашим гостям без винятку.

Отже, декілька простих інгредієнтів, буквално 30 хвилин вашого вільного часу, гарний настрій, терпіння і бажання створити кулінарний шедевр і вуаля - салат уже у вас на столі.

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