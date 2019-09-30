Салат з яблуком та крабовими паличками

Полюбляєте крабові палички? Періодично готуєте страви з цим компонентом? Не уявляєте святкового столу без салату з крабовими паличками?

Хочете потішити своїх рідних смачним та оригінальним салатиком? Тоді цей рецепт вам точно сподобається, адже ми будемо готувати смачний та унікальний салат з крабовими паличками та яблуком. Крім двох основних інгредієнтів нам ще знадобиться консервована кукурудза, а також варені яйця. Усі ці компоненти ми заправимо майонезом.

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