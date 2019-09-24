Салат з перепелиними яйцями і куркою

Салат з перепелиними яйцями та куркою – це надзвичайно смачна, ароматна та вітамінна страва, яка з легкістю зможе стати окрасою будь-якого святкового столу.

Окрім того, що салат смачний та ароматний, він ще надзвичайно красивий. Це пов’язано з тим, що до його складу входять яскраві та соковиті компоненти. Серед них, зокрема: болгарський перець, помідори чері, свіжий огірок, цибуля тощо. Приготувати такий салат зовсім не складно, проте, потрібно запастися усіма інгредієнтами та гарним настроєм, щоб салат мав ідеальні характеристики.

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