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24 вересня • оновлено в 17:19
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Салат з куркою, горіхами та квасолею

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Прийнято вважати, що салати, які прикрасять новорічний стіл обов’язково мають бути ситними, калорійними, а, отже, заправленими майонезом.

Хочемо зламати цей стереотип і запропонувати вам рецепт новорічного салату без майонезу. Попри відсутність цього компоненту салат все одно виходить ситним та поживним, адже містить в своєму складі інгредієнти, багаті на білок. Нам, зокрема, знадобляться оливки, червона консервована квасоля, куряче філе, горіхи, цибуля, а також оригінальна заправка, яку ми приготуємо власноруч і яка буде абсолютно корисною та, звісно, смачною.

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FOOD OBOZ
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