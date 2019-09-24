Салат з копченим лососем

Салат з копченим лососем19 Читати матеріал російською
Приготуємо з вами настільки красивий та вишуканий салат, що він точно матиме вигляд ресторанної страви, а тому з легкістю завоює прихильність усіх ваших гостей.
Для його створення вам знадобляться такі інгредієнти: копчений лосось, рукола, редиска, кедрові горішки, сіль та перець, оливкова олія та лаймовий сік, а також гарний настрій і бажання створювати кулінарні шедеври.
Усього декілька інгредієнтів, трішки вашого вільного часу і вуаля – апетитний та надзвичайно красивий салат готовий вражати ваших гостей.
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