Салат з копченим лососем

Приготуємо з вами настільки красивий та вишуканий салат, що він точно матиме вигляд ресторанної страви, а тому з легкістю завоює прихильність усіх ваших гостей.

Для його створення вам знадобляться такі інгредієнти: копчений лосось, рукола, редиска, кедрові горішки, сіль та перець, оливкова олія та лаймовий сік, а також гарний настрій і бажання створювати кулінарні шедеври.

Усього декілька інгредієнтів, трішки вашого вільного часу і вуаля – апетитний та надзвичайно красивий салат готовий вражати ваших гостей.

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