Салат з авокадо і лососем

Приготуємо смачний та вітамінний салат з лососем та авокадо. Окрім двох основних інгредієнтів, які багаті на величезну кількість вітамінів, ми ще використаємо 5 інгредієнтів.

Це, зокрема, свіжа капуста, помідори чері, насіння кунжуту, оливкова олія та лимонний сік. Щоб приготувати цей салат вам не потрібно витрачати величезну кількість часу чи енергії. Цей вишуканий кулінарний шедевр ви зможете створити навіть за лічені хвилини. Адже для цього потрібно лише подрібнити овочі та рибу, заправити їх оливковою олією, не забувши додати насіння кунжуту і викласти салат на красиву тарілку.

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