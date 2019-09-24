Салат з авокадо і креветками

Вітамінний салат з креветок, м'якоті авокадо та помідорів черрі.

Для заправки будемо використовувати оливкову олію та лимонний сік. Салат виходить дуже ароматним, смачним, а також корисним для здоров'я. Закуску можна вважати справжнім вітамінним коктейлем. Салатом з креветок ви легко здивуєте навіть найвибагливіших гурманів, завдяки вдалому поєднанню овочів і морепродуктів. На приготування в сумі йде не більше 20-ти хвилин.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!