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24 вересня • оновлено в 17:21
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Салат з авокадо і креветками

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Вітамінний салат з креветок, м'якоті авокадо та помідорів черрі.

Для заправки будемо використовувати оливкову олію та лимонний сік. Салат виходить дуже ароматним, смачним, а також корисним для здоров'я. Закуску можна вважати справжнім вітамінним коктейлем. Салатом з креветок ви легко здивуєте навіть найвибагливіших гурманів, завдяки вдалому поєднанню овочів і морепродуктів. На приготування в сумі йде не більше 20-ти хвилин.

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Тема
FOOD OBOZ
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