Салат з авокадо і креветками

Салат з авокадо і креветками34 Читати матеріал російською
Вітамінний салат з креветок, м'якоті авокадо та помідорів черрі.
Для заправки будемо використовувати оливкову олію та лимонний сік. Салат виходить дуже ароматним, смачним, а також корисним для здоров'я. Закуску можна вважати справжнім вітамінним коктейлем. Салатом з креветок ви легко здивуєте навіть найвибагливіших гурманів, завдяки вдалому поєднанню овочів і морепродуктів. На приготування в сумі йде не більше 20-ти хвилин.
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