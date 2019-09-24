Салат з авокадо і червоною рибою

Пропонуємо приготувати дійсно царську, вишукану закуску для святкового столу.

Салати з авокадо та червоною рибою дуже популярні в усьому світі. Продукти добре поєднуються між собою, а також містять велику кількість білка, вітамінів, магнію та кальцію. Готується закуска швидко та дуже просто. Якщо не встигаєте приготувати до приходу гостей оригінальну страву, то рецепт цього салату завжди виручить вас.

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