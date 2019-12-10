Сайт "Миротворець" закрили не через тиск з боку держави: ексзаступник міністра

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо припинення роботи сайту "Миротворець"

"Я сподіваюся, що роботу ресурсу буде відновлено. Сподіваюся, це станеться сьогодні. В останні пару місяців волонтерський проект відчуває певні труднощі фінансового забезпечення діяльності. Зокрема, мова йде про оренду серверів, яку треба постійно оплачувати. Адже усі ці роки діяльність центра підтримувалась виключно благодійною допомогою, то зараз певні люди, які допомагали всі ці роки, почали робити пропозиції, я б так дуже обережно сказав, щоб волонтери з групи "Миротворець" координували свою діяльність з однієї з політичних партій. На це було дано категоричну відмову, і зараз здійснюється пошук людей, які б погодилися надавати фінансову підтримку діяльності", - заявив Тука.

Він також додав, що заява про припинення роботи сайту "Миротворець" не є наслідком втручання держави у діяльність центру.

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