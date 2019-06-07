Саакашвілі відмовив Кличку в люб'язності: з мером Києва йому не попуті

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відмовився від пропозиції мера Києва Віталія Кличка стати головою його партії УДАР.

Про це заявила у своєму Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна з посиланням на слова грузинського політика. "...Уточнила у Саакашвілі, чи піде він на вибори з УДАРом. Відповідь була гранично проста: "Я запитав про це у своїх прихильників, і вони ідею не підтримали", – розповіла вона.

Водночас видання "УП" також розповсюдило аналогічну інформацію. Зазначається, що в оточенні Кличка лише жартують, мовляв, "а хіба він був з нами?".

Кличко на своїй сторінці у Facebook уже відреагував на подібні заяви. "Читаю новини у ФБ щодо нашого союзу із Саакашвілі. Без емоцій: я свій жест зробив. Щиро і для продовження дружби та історії відносин. Запропонував у складній ситуації підставити плече, навіть незважаючи на те, що багато моїх прихильників неоднозначно сприйняли цю ідею. Так, коментарі у ФБ – різні, але, вибачте, не вони й раніше визначали моє ставлення до людей і мої дії щодо них. Є слова, а є вчинки. Я політично планів не змінюю", – заявив він.

Нагадаємо: лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко заявив, що його сила йде на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році й покликав Міхеїла Саакашвілі стати головою його партії.

Водночас представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що Саакашвілі може увійти в команду президента Зеленського.

Однак глава держави повідомив, що Саакашвілі в Україні нині не нададутьніякої державної посади.

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