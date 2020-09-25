Рятувальники загасили літак під Харковом

Олексій Тітофф Відео 21:57, 25.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Хакери оголосили про "тотальну атаку" на режим Лукашенка

Сивохо заявив, що Україні потрібно "виконувати зобов'язання" для досягнення миру

В Україні критично бракує грошей на пенсії: чи змінять пенсійний вік і до чого призведуть нововведення "слуг"

Соколова розповіла, як отримала докази зриву операції з "вагнерівцями"

Кіборг Олександр Морозов став кандидатом у депутати на Сумщині від "ЄС"