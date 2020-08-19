Головна Новини
19 серпня • оновлено в 13:23
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Рятувальники Дніпропетровщини вирушили на прифронтовий Донбас

161
Читати матеріал російською

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Софія Закревська Софія Закревська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Відео

Новини

Всі новини