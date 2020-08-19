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Рятувальники Дніпропетровщини вирушили на прифронтовий Донбас
161
12:45, 19.08.2020
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Софія Закревська
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