Рупоры Кремля придумали фейк о расправе над украинской проводницей за русский язык

Рупоры Кремля придумали фейк о расправе над украинской проводницей за русский язык421Читати матеріал російською
Скандальные путинские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов выдали нелепый фейк о якобы жестокой расправе над украинской проводницей, которая разговаривала на русском языке.
Согласно легенде рупоров Кремля, инцидент якобы произошел в поезде, которые ехал из Николаева. Глупую страшилку они озвучили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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