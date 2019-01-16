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Рупоры Кремля придумали фейк о расправе над украинской проводницей за русский язык

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Скандальные путинские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов выдали нелепый фейк о якобы жестокой расправе над украинской проводницей, которая разговаривала на русском языке.

Согласно легенде рупоров Кремля, инцидент якобы произошел в поезде, которые ехал из Николаева. Глупую страшилку они озвучили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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