Рупор Кремля признался в незаконных визитах в Украину
Скандальный российский пропагандист Александр Коц, который попал в базу "Миротворец" за пособничество оккупантам Донбасса, признался, что пересекал границу Украины по поддельным документам.
Громкое признание он сделал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".
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