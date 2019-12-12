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12 грудня • оновлено в 15:50
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Рупор Кремля признался в незаконных визитах в Украину

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Скандальный российский пропагандист Александр Коц, который попал в базу "Миротворец" за пособничество оккупантам Донбасса, признался, что пересекал границу Украины по поддельным документам.

Громкое признание он сделал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".

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