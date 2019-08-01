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Руйнується Костел святого Миколая у Києві: стан критичний

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Костел святого Миколая більше століття тому побудував легендарний київський архітектор Городецький.

Настоятель римо-католицької церкви у місті Києві отець Андрій нагадав, що у 2019 році цьому храму виповнюється 110 років, а капітальний ремонт будівлі вже дуже давно не проводився. Костел дуже постраждав ще під час Другої світової війни, коли поруч із ним впала бомба. І останнім часом стан цього храму значно погіршився.

Найнеобхідніше, що зараз необхідно зробити, за словами отця Андрія, - це відремонтувати фундамент, оскільки у фундаменті з'явилися тріщини. Також тріщини можна помітити і на стінах костелу. Святий отець додав, що стан будівлі суттєво погіршується із кожним роком, наприклад, у травні цього року відколовся великий елемент декору вагою 100 кілограмів. Працівники костелу неодноразово зверталися і до влади міста, і до президента із проханнями зберегти цю прекрасну унікальну київську споруду, яка є безумовною перлиною культури Києва.

Поки що влада відповідає однозначно - немає грошей.

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