Розвиток ''зеленої енергетики'' в Україні: експерт розповів, як українці можуть на ній заробити

Радник Голови Державного агенства з енергоефективності і енергозбереження України Костянтин Гура зазначив, що зараз в Україні діє таке законодавство, яке дозволяє кожному домовласнику встановити у себе на даху або на фасаді будинку сонячну або вітрову електростанцію потужністю до 30 кВт і продавати в загальну електромережу одного з обленерго за "зеленим тарифом" надлишок виробленої електроенергії.

За його словами, така процедура є максимально спрощеною: домовласнику непотрібно отримувати ліцензії, відкривати юридичну особу. Необхідно просто подати власний рахунок, на який обленерго має перераховувати гроші, з розрахунку 0,16 євро за 1 кВт електроенергії. Він наголосив, що термін окупності таких проектів в середньому від 5 до 8 років.

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