Розвінчані міфи про розсіл та його вплив на організм

Пити розсіл для усунення наслідків похмілля марно, тому що він не сприяє позитивному ефекту на печінку.

Про це розповів експерт підрозділу з безпеки харчових продуктів ВООЗ Пітер Бен Ембарек, передає РІА Новини.

"У будь-якому випадку, мариновані овочі або сири не є ліками і не можуть вплинути на печінку за кілька днів або за кілька прийомів їжі. Декількома продуктами ви не зможете компенсувати погане харчування або надмірності під час свят. Стара порада – вживати все в міру, як і раніше, є кращою порадою", – пояснив він.

Ембарек наголосив, що на свята треба помірно вживати їжу й алкоголь, при цьому вести помірну фізичну активність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній глава Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун дала корисні поради, як провести "детокс" і очистити організм після новорічних свят.

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