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Розвідка терористів перед нападом на блокпост під Волновахою
22 травня 2019, 10:18
1.5т
Читати матеріал російською
наслідки цього візиту можна побачити
тут
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Особа
Володимир Путін
Теги
Росія - країна-агресор
терористи "ДНР"
тероризм
світовий тероризм
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81
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