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Розвідка терористів перед нападом на блокпост під Волновахою

1.5тЧитати матеріал російською

наслідки цього візиту можна побачити тут

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Особа
Володимир Путін
Теги
Росія - країна-агресортерористи "ДНР"тероризмсвітовий тероризм
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