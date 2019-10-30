Розведення військ в Золотому офіційно розпочато

Українська сторона у вівторок, 29 жовтня, почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України України Вадим Пристайко журналістам у Маріуполі, передає "Інтерфакс Україна". ЗСУ і "ЛНР" уже запустили сигнальні ракети на знак готовності до відведення сил у Золотому.

"До самої зустрічі в "нормандському форматі" буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. У Золотому це відбувається прямо зараз. Ми стартуємо від сьогодні", – повідомив Пристайко.

За його словами, після Золотого й дотримання необхідного режиму припинення вогню відбудеться також розведення сил у Петровському.

У "ЛНР" також підтвердили початок відведення військ у Золотому 29 жовтня. При цьому помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що розведення військ у Золотому є кроком до підготовки до "нормандського саміту".

У штабі ООС спочатку спростували слова Пристайка про старт розведення військ у Золотому на Донбасі. "Ми не підтверджуємо інформацію міністра Пристайка", – відповів спікер штабу ООС. Щоправда, буквально через годину в штабі відведення озброєнь все ж підтвердили інформацію міністра.

"Повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року о 12:00 почався процес розведення по обидва боки (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим внаслідок дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил і засобів", – йдеться в повідомленні.

При цьому попереднім постом прес-центру ООС було повідомлення про нові порушення режиму припинення вогню з боку терористів. Бойовики "п'ять разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС і стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)". Незабаром в ООС уточнили, що обстріляв СММ ОБСЄ не побачила.

Підтверджують дані й з боку незаконного формування. Так, за словами представника "ЛНР" у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Родіона Мірошника, почалося відведення військ від лінії зіткнення.

"Розведення в Золотому почалося! О 13:03 була зафіксована біла сигнальна ракета з боку ЗСУ. О 13:04 – випущена відповідна ракета з боку "ЛНР". Пішов відлік трьох діб, відведених на розведення сил і засобів за умовами рамкової угоди", – написав він у своєму Telegram.

Прес-секретар представника України в ТКГ в Мінську Леоніда Кучми Дар'ї Оліфер також повідомила, що, члени групи вже знають про відвід військ.

"Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, поінформували, що сьогодні сторони почали розведення сил і засобів на ділянці в районі н.п. Золоте. На підтвердження цього з обох сторін були запущені сигнальні ракети", – написала вона у Facebook.

Вона повідомила, що ТКГ вже погодила також дату розведення військ і в Петрівському – після 7-денного дотримання режиму тиші.

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік відмовився коментувати розведення сил у Петрівському. Він підтвердив початок процесу в Золотому.

Як відомо, добровольці, які знаходяться на території селища, не перешкоджали початку процесу.

На відведення військ уже відреагував президент Володимир Зеленський. "Прекрасно, прекрасно", - сказав він.

У "ДНР" уже заявили про готовність розвести війська в районі Петровського. "Ми, як і раніше, націлені на якнайшвидшу реалізацію Рамкового рішення, про розведення сил і засобів в районі Петровського", – передає заяву Telegram-канал Inside Donetsk.

В РНБО запевняють, місцеві жителі підтримують розведення сил. "Ми вчора були в Петровському. Постійно звідусіль ми чули одне — люди хочуть розведення військ, люди хочуть миру. Це люди, які живуть там, вони не приїхали туди", — зазначив радник глави РНБО Сергій Сивохо.

Безпеку місцевого населення підтвердили українські правоохоронці. Вони розповіли, хто відповідальний за попередження провокацій і диверсій на цих ділянках.

Учасники ТКГ погодили нову дату початку усунення порушень на ділянці розведення сил "Петрівське — Богданівка".

"Нам вдалося переконати українську сторону почати виконувати свої зобов'язання щодо усунення порушень: процес у Золотому стартував, щодо Петровського узгоджена фіксована дата початку реалізації цього процесу відповідно до плану-графіка", — заявила так звана "постпред "ДНР" Наталія Ніконорова.

Увечері, 29 жовтня, під Офісом президента люди зібралися на акцію протесту проти розведення сил. Зеленського закликали зупинити процес.

У мережі з'явилася карта можливого відведення військ по всьому Донбасу – ЗСУ можуть піти з 35 міст і сіл.

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