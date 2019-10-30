Розведення військ в Золотому офіційно розпочато

Розведення військ в Золотому офіційно розпочато56 Читати матеріал російською
Українська сторона у вівторок, 29 жовтня, почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.
Про це заявив міністр закордонних справ України України Вадим Пристайко журналістам у Маріуполі, передає "Інтерфакс Україна". ЗСУ і "ЛНР" уже запустили сигнальні ракети на знак готовності до відведення сил у Золотому.
"До самої зустрічі в "нормандському форматі" буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. У Золотому це відбувається прямо зараз. Ми стартуємо від сьогодні", – повідомив Пристайко.
За його словами, після Золотого й дотримання необхідного режиму припинення вогню відбудеться також розведення сил у Петровському.
У "ЛНР" також підтвердили початок відведення військ у Золотому 29 жовтня. При цьому помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що розведення військ у Золотому є кроком до підготовки до "нормандського саміту".
У штабі ООС спочатку спростували слова Пристайка про старт розведення військ у Золотому на Донбасі. "Ми не підтверджуємо інформацію міністра Пристайка", – відповів спікер штабу ООС. Щоправда, буквально через годину в штабі відведення озброєнь все ж підтвердили інформацію міністра.
"Повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року о 12:00 почався процес розведення по обидва боки (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим внаслідок дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил і засобів", – йдеться в повідомленні.
При цьому попереднім постом прес-центру ООС було повідомлення про нові порушення режиму припинення вогню з боку терористів. Бойовики "п'ять разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС і стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)". Незабаром в ООС уточнили, що обстріляв СММ ОБСЄ не побачила.
Підтверджують дані й з боку незаконного формування. Так, за словами представника "ЛНР" у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Родіона Мірошника, почалося відведення військ від лінії зіткнення.
"Розведення в Золотому почалося! О 13:03 була зафіксована біла сигнальна ракета з боку ЗСУ. О 13:04 – випущена відповідна ракета з боку "ЛНР". Пішов відлік трьох діб, відведених на розведення сил і засобів за умовами рамкової угоди", – написав він у своєму Telegram.
Прес-секретар представника України в ТКГ в Мінську Леоніда Кучми Дар'ї Оліфер також повідомила, що, члени групи вже знають про відвід військ.
"Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, поінформували, що сьогодні сторони почали розведення сил і засобів на ділянці в районі н.п. Золоте. На підтвердження цього з обох сторін були запущені сигнальні ракети", – написала вона у Facebook.
Вона повідомила, що ТКГ вже погодила також дату розведення військ і в Петрівському – після 7-денного дотримання режиму тиші.
Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік відмовився коментувати розведення сил у Петрівському. Він підтвердив початок процесу в Золотому.
Як відомо, добровольці, які знаходяться на території селища, не перешкоджали початку процесу.
На відведення військ уже відреагував президент Володимир Зеленський. "Прекрасно, прекрасно", - сказав він.
У "ДНР" уже заявили про готовність розвести війська в районі Петровського. "Ми, як і раніше, націлені на якнайшвидшу реалізацію Рамкового рішення, про розведення сил і засобів в районі Петровського", – передає заяву Telegram-канал Inside Donetsk.
В РНБО запевняють, місцеві жителі підтримують розведення сил. "Ми вчора були в Петровському. Постійно звідусіль ми чули одне — люди хочуть розведення військ, люди хочуть миру. Це люди, які живуть там, вони не приїхали туди", — зазначив радник глави РНБО Сергій Сивохо.
Безпеку місцевого населення підтвердили українські правоохоронці. Вони розповіли, хто відповідальний за попередження провокацій і диверсій на цих ділянках.
Учасники ТКГ погодили нову дату початку усунення порушень на ділянці розведення сил "Петрівське — Богданівка".
"Нам вдалося переконати українську сторону почати виконувати свої зобов'язання щодо усунення порушень: процес у Золотому стартував, щодо Петровського узгоджена фіксована дата початку реалізації цього процесу відповідно до плану-графіка", — заявила так звана "постпред "ДНР" Наталія Ніконорова.
Увечері, 29 жовтня, під Офісом президента люди зібралися на акцію протесту проти розведення сил. Зеленського закликали зупинити процес.
У мережі з'явилася карта можливого відведення військ по всьому Донбасу – ЗСУ можуть піти з 35 міст і сіл.
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