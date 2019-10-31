Розведення військ на Донбасі триває

До служби в районі розведення військ в Золотому-4 на Донбасі залучені посилені патрулі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіціі з посиланням на слова заступника голови НПУ Вадима Трояна. За його словами, зусилля поліцейських у зоні розведення сил спрямовані на "забезпечення правопорядку й охорону громадського спокою".

Він заявив, що для гарантування безпеки мирних жителів і правопорядку в населених пунктах співробітники Нацполіціі Луганській області та доданих сил несуть службу в посиленому режимі.

Зокрема, виставлені додаткові наряди поліції, вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди. У разі необхідності в оперативному штабі миттєво ухвалюються рішення щодо коригування сил і засобів, задіяних в охороні правопорядку.

Крім того, Троян заявив, що спільно з начальником поліції Луганщини Сергієм Колесником тримають на контролі процес організації і несення служби та постійно спілкуються з місцевими жителями.

"Ми контролюємо весь периметр під'їзду й виїзду з села, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій", – повідомив він.

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