“Розумні депутати” і їх “задумливий спікер” | Альо, гараж! REBOOT #030 270

Воістину – "чарівні пенделі від Луценка та його оточення" - дива творить. Після того, як наш Генеральний Прокурор виступив із заявою щодо зрадофілів, а його прес- секретарка витратила чимало часу збираючи до купу цитати з фейсбучних постів зрадників, користувачі соцмереж почали виправлятися. Але загальний “малюночок суцільних радощів” зіпсував Андрій Парубій...