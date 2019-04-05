''Розсміши виборця'': психолог назвав позитивний ефект для суспільства від теми ''дебатів''

Експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім зазначив, що навіть такий, здавалось би дивний і недоречний епізод передвиборчої кампанії, як "здача аналізів" призводить до зниження політичної напруги у суспільстві. На його думку, ті "політичні ігри", які не завжди йшли за правилами, привнесли у суспільство негативний ефект та підрив довіри до будь-якої влади, незалежно від того, чи є звинувачення обґрунтованими, чи являють собою суцільний міф.

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