МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

''Розсміши виборця'': психолог назвав позитивний ефект для суспільства від теми ''дебатів''

81Читати матеріал російською

Експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім зазначив, що навіть такий, здавалось би дивний і недоречний епізод передвиборчої кампанії, як "здача аналізів" призводить до зниження політичної напруги у суспільстві. На його думку, ті "політичні ігри", які не завжди йшли за правилами, привнесли у суспільство негативний ефект та підрив довіри до будь-якої влади, незалежно від того, чи є звинувачення обґрунтованими, чи являють собою суцільний міф.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Валентин Кім

Новини

Всі новини