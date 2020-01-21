Розслідування справи Каті Гандзюк велося із порушеннями: СБУ затримало Павловського

Народний депутат України VIII скликання Ігор Луценко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував розслідування справи вбивства Каті Гандзюк та новини щодо затримання Павловського.

"Ми мусимо сподіватися на те, що ми дізнаємося, хто вбив Катю Гандзюк. Я був у групі депутатів, які контролювали, на скільки правильно відбувалося розслідування у вбивстві Каті Гандзюк. Розслідування велося із величезними порушеннями, як зі сторони поліції, так і зі сторони прокуратури", - заявив Луценко.

Він зазначив, що виконавці отримали дуже маленькі строки, і той самий пан Павловський фактично уникнув відповідальності. За його словами, те що Мангера, Рищука та Гордєва обшукують, а Павловського затримало СБУ, є абсолютно правильним перебігом подій.

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