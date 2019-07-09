Розслідування проти ТОП-чиновників: Шкіряк розповів, яких повноважень не вистачає МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк вважає нинішній склад Верховної Ради найкращим за часи Незалежності, через її проукраїнську позицію.

За його словами, при всій неоднозначності нинішнього українського парламенту, ті закони, які мали забезпечити захист держави, були прийняті. Водночас, він висловив певний жаль через те, що, згідно з норм законів, певні злочини не мають підслідності з боку МВС. Шкіряк нагадав заяву очільника МВС Арсена Авакова, який у 2014 році пропонував передати до його міністерства розслідування злочинів по категорії "Групи А" та обіцяв забезпечити доведення розгляду таких справ до суду.

Так, він зазначив, що розслідування злочинів чиновників категорії І-ІІІ рангу, закріплені за Генпрокуратурою, СБУ, НАБУ та ДБР. Але за умови того, що механізм буде працювати, на його переконання, буде неважливо, хто саме буде розслідувати такі злочини.

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