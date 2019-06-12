Розслідування пожежі у психлікарні: Obozrevatel News

Розслідування пожежі у психлікарні

В Одесі сьогодні жалоба за загиблими під час пожежі в психіатричній лікарні. У поліції кажуть, що загоряння сталося не через підпал, а через необережне поводження з вогнем. Незважаючи на те, що у відділенні зовсім нещодавно встановили пожежну сигналізацію, вона не спрацювала. а рятувальників довелося викликали по телефону. Також в ДСНС кажуть: виклик надійшов запізно. Коли вони приїхали, вогонь вже охопив понад п'ятсот квадратних метрів. Прокуратура розслідує службову недбалість. Під час пожежі заживо згоріли четверо людей, ще троє згодом померли у лікарні.

ООС: трьох військових поранено

На Донбасі проросійські бойовики 24 рази порушували "режим тиші", трьох військовиків поранили. Били з заборонених Мінськими угодами артилерії калібру 122-міліметри поблизу Гладосового та Попасної. А з мінометів 120 та 82 міліметри – біля Водяного, Павлополя та Золотого. Від початку цієї доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил вже чотири рази.

Робоча група з обміну полоненими

Домовилися про створення робочої групи зі звільнення полонених. Омбудсмен - Людмила Денісова зустрілася уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москальковою. Говорили про звільнення українців, які утримуються у пенітенціарних установах на території Російської Федерації, а також росіян в таких установах в Україні. На зустрічі домовились про подальший формат співпраці і про створення робочої групи.

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