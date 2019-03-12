Розслідування корупції в оборонці: Obozrevatel News о 11:00 від 12.03.2019

Розслідування корупції в оборонці: Obozrevatel News о 11:00 від 12.03.201964Читати матеріал російською
Розслідування корупції в оборонці
Журналісти опублікували фінальну частину розслідування про схеми на оборонці. Згідно із матеріалами ЗМІ - усі слідчі органи, які повинні були розслідувати розкрадання в оборонному секторі, знали про крадіжки, але відмовлялися починати розслідування, бо їм давали за хабарі.
Паркан на кордоні з Росією
Латвія завершила будівництво паркану з колючим дротом на кордоні з Росією. Довжина загородження – 93 кілометри, висота – майже 3 метри. Зводити паркан почали ще 4 роки тому. Далі планують будівництво додаткових загороджень.
Уряд виділив гроші для школи
200 мільйонів гривень на обладнання кабінетів з математики та природничих наук у школах - цього року виділив уряд. У школах по всій країні скрутна ситуація із обладнанням. Через це школярі втрачають інтерес до фізики, математики, хімії та цілого ряду предметів. І як наслідок – кількість абітурієнтів у вищих навчальних закладах щороку зменшується.
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