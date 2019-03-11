Розслідування корупції в оборонці: Obozrevatel News о 11:00 від 11.03.2019

Розслідування корупції в оборонці

"Укроборонпром" перевірить одна з чотирьох всесвітньовідомих аудиторських компаній. Про це заявив президент України. За словами Порошенка до перевірки кожного контракту залучать урядову аудиторську службу, Рахункову палату та інші відповідні органи.

Спалили автомобілі адвокатів

У Луцьку невідомі спалили дві автівки - адвоката Яни Чуріної та її чоловіка. Про це жінка розповіла на своїй сторінці у соцмережі. Машини були припарковані біля будинку подружжя.

Показали маленьких червоних панд

У зоопарку Сіднея показали трьох малюків червоної панди. Двоє хлопчиків та дівчинка народилися ще у грудні. Однак лише зараз вони почали виходити з материнського гнізда. Уже за кілька тижнів малюків зможуть побачити всі відвідувачі зоопарку.

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