Розпочався Петрів піст 2019: пісна їжа з точки зору дієтології

У понеділок, 24 червня, у православних християн розпочався Петрів піст. У 2019 він буде порівняно недовгим – всього 18 днів – і закінчиться 12 липня.

Які продукти під забороною? Дієтолог Світлана Фус розповідає про те, як тривале утримання від м'яса і риби впливає на людський організм:

"Насправді, у нас дуже невелика кількість продуктів тваринного походження, які ми повинні вживати, щоб забезпечувати організм усім необхідним. Наприклад, можна за день з'їсти 1 яйце, шматок риби, шматочок сиру і випити стакан кефіру", – пояснює фахівець.

Детальніше про пісну їжу – дивіться в нашому ефірі.

Також в цьому випуску – останні новини спорту. Жіноча збірна з баскетболу 3x3 вилетіла з Європейських ігор, Малик Трент перейде в "Прометей", а українські легкоатлети зробили на Європейських іграх в Мінську "золотий дубль".

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