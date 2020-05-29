Розпочати процедуру імпічменту - Олександр Литвин

Відео 15:05, 29.05.2020 Оновлено: 15:16, 29.05.2020

Розпочати процедуру імпічменту Президента Володимира Зеленського і заборонити діяльність партії "Слуга народу".

З такою ініціативою виступає голова громадської організації "Ошукані українці" Олександр Литвин. Про ці та інші вимоги до діючої влади він розповів в ефірі телеканалу Obozrevatel TV

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