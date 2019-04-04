Розмінування територій: що потрібно знати українцям

Розмінування територій: що потрібно знати українцям167Читати матеріал російською
Закон про протимінну діяльність, необхідний для розмінування Донбасу, набув чинності в Україні 25 січня. Він передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати і виконувати розмінування, а також перевірятимуть якість робіт. Що потрібно знати про бойові вибухові пристрої українцям.
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