Розмінування територій: що потрібно знати українцям

Закон про протимінну діяльність, необхідний для розмінування Донбасу, набув чинності в Україні 25 січня. Він передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати і виконувати розмінування, а також перевірятимуть якість робіт. Що потрібно знати про бойові вибухові пристрої українцям.

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