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7 лютого • оновлено в 09:44
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Розлучення по-українські: кому потрібен скандал навколо зірки Євробачення

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Стає дедалі очевидно, що хтось намагається "продати" Володимира Остапчука і це так нав'язливо, що хочеться комусь заплатити щоб його більше на українських телеканалах "продавали".

Історія розлучення Володимира Остапучка і Олени Войченко подається, як ледь не розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. Хтось із доморощених піарників вирішив, що така подія має привернути увагу до певних персон та у найближчому майбутньому зможе збільшити глядацьку аудиторію у нових проектів.

Для цього навіть вирішили назвати Остапчука "шоуменом" та "телеведучий", але зі його нинішньої кар'єри правильно було б називати "тамадою".

З понеділка по п'ятницю, тільки до 17 лютого, дивіться на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!" о 10:00.

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